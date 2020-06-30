CNN: разведка информировала Трампа о «предложении» России талибам*

Весной разведка Соединенных Штатов в предназначенной для американского президента Дональда Трампа сводке информировала, что Россия якобы предлагала боевикам радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) вознаграждения за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что президент США не всегда или не полностью читает предоставляемую ему сводку.

По данным источников, так как информация была достаточно серьезной, сотрудники Совета национальной безопасности провели совещание, обсудив «возможные варианты ответа, в том числе санкции».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post со ссылкой на источник заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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