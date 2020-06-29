Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В мире, где США не будет являться мировой державой, будут другие претенденты на место лидера. Об этом рассказал «Вечерней Москве» глава Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке. Журавлев отметил, что страна имеет огромный потенциал в виде фундаментальной науки, но наука не всегда работает в рыночных механизмах.

При этом политолог считает, что Китай повторяет путь США по уровню жизни, поэтому товарная экспансия вскоре перестанет там иметь смысл. Также он сравнил Индию с Китаем времен Дэн Сяопина и пришел к выводу, что страна развивается высокими темпами.

«Когда мы говорим о том, что США были абсолютными лидерами, мы помним, что стали они мировым гегемоном только после 1991 года. <…> Но эта эпоха закончилась», — заключил Журавлев.

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