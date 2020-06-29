Защита Порошенко обвинила генпрокурора в фальсификации документов

Украинский генпрокурор Ирина Венедиктова и ее подчиненные могли сфальсифицировать постановление с процессуальным решением о вручении подозрения экс-президенту страны Петру Порошенко. Об этом заявил его адвокат Игорь Головань.

Порошенко подозревают, что два года назад он вынудил на тот момент действующего главу Службы внешней разведки Егора Божку назначить заместителем начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко.

Однако бывший президент и его адвокаты отказались принимать подозрение и считают, что его пытались вручить незаконно. По словам Головань, прокурор, который прервал допрос Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку «поручение» и не имел никаких полномочий.

«Профессионалы» перечитали кодекс и <…> постановление волшебным образом появилось в приложениях к ходатайству о применении к Порошенко пресечения — содержание под стражей», — цитирует адвоката РИА «Новости».

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