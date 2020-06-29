Названа дата проведения двусторонних переговоров Лукашенко и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу 30 июля в рамках мероприятий по открытию Ржевского мемориала Советскому солдату, передает РИА «Новости».

«Подтверждаем», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран примут участие в открытии мемориала 30 июня.

Ржевский мемориал представляет из себя 25-метровую бронзовую фигуру советского солдата на 10-метровом насыпном кургане. Инициаторами возведения монумента стали ветераны Великой Отечественной войны.

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