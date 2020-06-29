В МИД Украины призвали «ментально» готовиться к военному наступлению России

Замглавы МИД Украины Василий Бондар в интервью «Интерфакс-Украина» заявил, что Россия может начать военное наступление на территорию Украины с Кавказа.

По его словам, многие эксперты и аналитики считают возможным, что российские военные учения «Кавказ 2020» могут перерасти в наступательную операцию.

В связи с этим, Украине необходимо «ментально» готовиться к тому, что «Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей».

Бондар рассказал, что об этом свидетельствует наращивание Россией военных мощностей на востоке Украины и в Крыму. Любые учения в этих регионах, по его мнению, могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий.

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