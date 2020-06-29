Президент Белоруссии Александр Лукашенко подозревает рукотворный характер коронавируса. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда еще увидел. А эта пандемия — это рукотворное «мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте», — сказал Лукашенко.

Президент предположил, что вирус был создан, чтобы «столкнуть лбами» экономики Китая и США, устроив передел мира.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 10 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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