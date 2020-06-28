В Ираке депутаты отказываются ходить на работу из-за коронавируса

В Ираке депутаты отказываются ходить на работу в парламент из-за коронавируса, пишет агентство Shafaq со ссылкой на источник в парламенте.

«В настоящее время нет никаких признаков возобновления или созыва заседаний. Члены парламента не посещают заседания палаты, опасаясь заражения коронавирусом», — сказал источник.

Он добавил, что около 30 депутатов уже заразились и проходят лечение. Также сообщается, что разрабатывается план о переводе работы парламента в удаленный режим.

В Ираке коронавирусом заразились 45 тысяч, выздоровели 21 тысяча, скончались 1 756 человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ираке впервые за сутки коронавирусом заразились больше двух тысяч человек