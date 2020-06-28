В Москве станут использовать пронумерованные сейф-пакеты для хранения бюллетеней

Сейф-пакеты с порядковым номером для хранения бюллетеней начнут применять в Москве на участках для голосования по внесению изменений в Основной закон страны, начиная с воскресенья, передает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал 28 июня куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

Отмечается, что сейф-пакеты не вскрываются до старта подсчета голосов.

«Возник вопрос, как должен сейф-пакет выглядеть, - продолжил Ковалев. - В постановлении ЦИК нет требования об обязательном наличии нумерации на сейф-пакете с бюллетенями». По словам Ковалева, в настоящее время выпущены сейф-пакеты нового образца.

Таким образом, на всех УИКах будут единообразные сейф-пакеты, подчеркнул он. На них и будут указаны реквизиты.

Также прозвучали предложения дополнить памятку для наблюдателей инструкцией, где были бы изображены новые сейф-пакеты.

«Штаб продолжает работу в круглосуточном режиме», - заверил Ковалев.