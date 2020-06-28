Коломойский потребовал открыть дело против Порошенко из-за книги Болтона

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский написал на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой заявление, в котором требует открыть уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко по статье 369-2 УК («злоупотребление влиянием»). Об этом сообщает агентство «УНИАН» со ссылкой на обращение предпринимателя.

Так, в своем обращении Коломойский указал, что экс-лидер Украины, согласно книге мемуаров бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности США Джона Болтона, просил Вашингтон ввести против него санкции.

Как считает Коломойский, из данной книги следует, что Порошенко, будучи в должности президента, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен призвал экс-советника оказать влияние на должностных лиц иностранного государства, в частности на американского лидера. По мнению бизнесмена, это бывший глава Украины делал, чтобы наложить на него санкции и нанести ему материальный вред.

23 июня вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

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