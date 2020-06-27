Венесуэла обвиняет посольство Испании в подготовке вторжения

Подготовка морского вторжения в Венесуэлу, которое было предотвращено в мае текущего года, велась в посольстве Испании. Об этом заявил министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес, сообщает РИА «Новости».

В частности, подготовкой вторжения занимался оппозиционер Леопольдо Лопес, который скрывается в посольстве Испании в Каракасе, подчеркнул министр. По его словам, посол Испании должен был быть осведомлен о действиях Лопеса.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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