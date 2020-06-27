Глава Союза журналистов Республики Сербской дал оценку организации голосования по поправкам

Глава Союза журналистов Республики Сербской высоко оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Международный эксперт успел посетить избирательные участки в Москве и Санкт-Петербурге и отметил некие различия в процессе организации голосования и определенные технологические особенности.

«В ситуации с коронавирусом есть свои плюсы - все процессы стали более продвинутыми с технической точки зрения. Это очень интересно», - отметил глава Союза журналистов. По мнению эксперта, интересно понаблюдать, будут ли востребованы подобные форматы в будущих электоральных кампаниях.

Даниел Симич прибыл в Россию по приглашению Общественной палаты России. Ведомство пригласило несколько десятков иностранных экспертов. Статусом наблюдателей они не обладают, однако готовы перенимать российский опыт проведения голосования в эпоху борьбы с коронавирусом.