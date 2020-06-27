Посольство Британии в Москве вслед за посольством США вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Великобритании в Москве вывесило ЛГБТ-флаг около своего здания. Об этом сообщает официальный Telegram-канал посольства.

«Сегодня в Посольстве мы поднимаем флаг ЛГБТ в поддержку представителей ЛГБТ-сообщества, их прав и свобод», — говорится в сообщении.

Также в посольстве напомнили, что представители ЛГБТ не требуют для себя особых привилегий, но просят об уважительном отношении к себе.

Ранее ЛГБТ-флаг в Москве вывесило посольство США.

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