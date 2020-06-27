Явка на электронное голосование по поправкам в Конституцию составляет 70%

Общая явка на электронное голосование по поправкам составляет 70%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Так, утром 27 июня число проголосовавших в Москве и Нижегородской области превысило 822 тыс., бюллетеней выдали 833 тыс. Всего на электронное голосование зарегистрировались 1 190 726 граждан России.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в стране с 25 июня и будет длиться до 1 июля. В онлайн-голосовании могут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня.

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