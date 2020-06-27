Меркель считает, что конструктивный диалог с РФ должен быть продолжен

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что европейские страны должны продолжить конструктивный диалог с Москвой, поскольку Россия обладает большим стратегическим влиянием, передает «Интерфакс».

«Есть все основания продолжать конструктивный диалог с Россией <...> В таких странах, как Сирия и Ливия, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико, поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству», — сказала канцлер.

Она также отметила важность диалога с Россией по спектру острых международных проблем, подчеркнув при этом, что «методом поведения России» по прежнему остается политическая дестабилизация.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США