Президент Молдавии самоизолировался после поездки в Россию

Президент Молдавии Игорь Додон самоизолировался после поездки в Россию на парад Победы, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Додон проведет на изоляции три дня и сдаст в воскресенье тест на коронавирус.

«Если он будет негативным, то в понедельник вернусь к работе», — сказал Додон.

Ранее он сообщил, что все делегации, приехавшие на парад в Москву, сдали до поездки несколько анализов на коронавирус.

В Молдавии коронавирусом заразились 15 453, скончались 502 человека.

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