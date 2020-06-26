Зеленский пообещал «вернуть» Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» Крым и людей, пишет РИА «Новости».
«Мы всех вернем — и Крым вернем, и людей вернем», — сказал Зеленский, добавив, что «верит в это безумно».
С такими словами выступил президент на встрече с крымско-татарскими активистами. Он также заявил, что на полуострове будет поднят крымско-татарский флаг.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, когда большинство жителей высказались за воссоединение.
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