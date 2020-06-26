Киев призвал усилить антироссийские санкции

МИД Украины призвал страны усилить санкции против России из-за голосования по конституционным поправкам в Крыму, пишет ведомство.

Отмечается, что Киев осуждает «факты противоправной организации» голосования, которое нарушает фундаментальные принципы международного права.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, когда большинство жителей высказались за воссоединение.

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