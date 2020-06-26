УИКи уточнили статус 12 тыс. записей в ходе ежедневной сверки
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При проведении сверки в участковых комиссиях было уточнено 12,5 тыс. записей, заявил в пятницу председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.
Он подчеркнул, что в результате проверки регистра электронных голосующих не было обнаружено ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства.
Итогом сверки стало внесение в списки голосующих 12 тыс. 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование.
«Система не допускает двойного голосования», — цитирует Ермолова агентство «Москва».
По его словам, такая сверка будет проводиться ежедневно.
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