УИКи уточнили статус 12 тыс. записей в ходе ежедневной сверки

При проведении сверки в участковых комиссиях было уточнено 12,5 тыс. записей, заявил в пятницу председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

Он подчеркнул, что в результате проверки регистра электронных голосующих не было обнаружено ни одного, кто бы получил бюллетень на участке по месту жительства.

Итогом сверки стало внесение в списки голосующих 12 тыс. 537 отметок в отношении граждан, которые записались на дистанционное электронное голосование.

«Система не допускает двойного голосования», — цитирует Ермолова агентство «Москва».

По его словам, такая сверка будет проводиться ежедневно.

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