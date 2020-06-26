В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%

Более 10 миллионов человек по всей России проголосовали по закону о поправках в Конституцию 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

«Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования — 10 000 126», — говорится в сообщении.

Отмечается, что явка составила 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России.

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