В первый день голосования по поправкам в Конституцию явка составила 9,2%
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Более 10 миллионов человек по всей России проголосовали по закону о поправках в Конституцию 25 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.
«Число граждан РФ, проголосовавших 25 июня 2020 года, с учетом дистанционного электронного голосования — 10 000 126», — говорится в сообщении.
Отмечается, что явка составила 9,2% от числа избирателей, зарегистрированных в России.
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