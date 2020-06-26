Президент Бразилии не исключил, что уже переболел коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что уже мог бессимптомно переболеть коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он признался, что не знает, был ли него COVID-19, хотя уже прошел два теста, которые оказались отрицательными.

«Некоторые считают, что у меня был коронавирус, я ничего не ощущал, не знаю. Может быть, сделаю ещё один тест, чтобы посмотреть, если ли у меня антитела», — сказал Болсонару.

При этом он выразил уверенность, что этот вирус у него все-таки был.

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