Япония выразила представление РФ из-за геологоразведки у Курил

Токио выразил России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе таких островов, как Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу.

По его словам, представление было сделано 17 июня из за того, что эта геологоразведка не совпадает с позицией японской стороны по четырем северным островам. Генсек отметил, что это «не может быть принято» Токио.

«Решение вопроса северных территорий является очень важным, правительство по-прежнему намерено продолжать переговоры с Россией на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора», — сказал Суга.

Отмечается, что работы ведутся в Охотском море на территории между Сахалином, Камчаткой и Курильскими островами. При этом ранее российская сторона оповестила Японию о их проведении. Сами работы продлятся три месяца.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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