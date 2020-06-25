Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала «Крым-24» заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.

«Я лично глубоко убежден: когда СССР распадался, если был бы другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался», — сказал он.

Аксенов пояснил, что это связано со взглядами политика. Если нет лидера, который болеет за судьбу государства, то не стоит рассчитывать и на развитие страны.

В качестве примера глава Крыма привел Украину, где отсутствие сильного лидера привело к проблемам внутри страны.

Аксенов добавил, что, по его мнению, роль личности в истории, в частности Путина, является ключевой.

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