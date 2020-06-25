Полиция завершила расследование обстоятельств смерти Сергея Хрущева

Полиция города Кранстон завершила расследование обстоятельств смерти сына советского генсека Никиты Хрущева — Сергея Хрущева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя полицейского управления города.

По его словам, власти не будут предъявлять никому обвинений в совершении преступления. После тщательного расследования дело закрыто.

При этом в полиции не стали разглашать обстоятельства смерти Хрущева. Остается неизвестным, была ли его кончина несчастным случаем или самоубийством.

«Мы не раскрываем эту информацию исключительно из уважения к семье», — заявили там.

Хрущев умер на 85-м году жизни. Как сообщил представитель местного бюро судебно-медицинской экспертизы Джозеф Уэнделкен, причиной смерти Хрущева стало огнестрельное ранение в голову. При этом супруга умершего опровергла это утверждение.

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