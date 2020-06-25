Трамп объяснил увеличение числа заражений коронавирусом в США

В США число заражений коронавирусом увеличивается из-за большого количества тестирований, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Количество заражений китайским вирусом растет из-за огромного количества тестирований», — написал Трамп.

Президент отметил, что смертность продолжает снижаться.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса в мире: заразились почти 2,5 миллиона, скончались 124 тысяч, выздоровели больше миллиона человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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