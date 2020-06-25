Грызлов: Киев и Донбасс ведут диалог о законе об особом статусе

Киев не рассматривает предложения Донбасса о законе об особом статусе, но соответствующий диалог начался, пишет РИА «Новости» со ссылкой на полпреда России в контактной группе по Украине Бориса Грызлова.

«Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей»», — сказал Грызлов.

Он подчеркнул, что Украина вновь отказалась закрепить особый статус в украинской конституции.

В 2014 году Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса, но так и не ввела его в действие. Также в 2019 году Украина продлила действие документа до конца 2020 года.

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