Посол рассказал, откроет ли ЕС границы для России 1 июля

Европейский союз не будет открывать границы для россиян 1 июля, пишет ТАСС со ссылкой на посла России в Бельгии Александра Токовинина.

«К сожалению, очевидно, Россия пока не войдет в список стран, для которых откроются страны Шенгена с 1 июля», — сказал Токовинин.

Отмечается, что решение принимается исходя из эпидемиологической обстановки в стране. В России коронавирусом заразились почти 614 тысяч, выздоровели 375 тысяч, скончались 7113 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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