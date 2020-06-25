Захарова: РФ предупредила США об опасности размещения РСМД в мире

На встрече в Вене российская делегация во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в ходе переговоров по стратегической стабильности предупредила США об опасности размещения ракет средней и меньшей дальности в различных странах мира, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что важной темой переговоров в Вене стало поддержание стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По ее словам, российская сторона еще раз предупредила американских коллег о дестабилизирующем характере подобной линии, чреватой рисками гонки вооружений. Захарова отметила, что США держат курс на размещение систем, ранее запрещавшихся по ДРСМД в различных регионах мира.