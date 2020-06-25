Вдова сына Хрущева опровергла утверждения, что он умер от огнестрельного ранения

Вдова Сергея Хрущева опровергла данные о том, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, сообщает РИА «Новости».

Ранее СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову.

Вдова Хрущева Валентина Голенко опровергла эти данные, заявив, что он скончался от старости.

«Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — утверждает Голенко.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.

Он был ученым в области ракетостроения, политологом и публицистом. Специализировался на теме истории холодной войны. Работал профессором Института международных исследований Томаса Уотсона Университета Брауна.

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