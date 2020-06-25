Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «идет в разведку» на заседании комитета по вопросам разведки, пишет РИА «Новости».

«Я иду с вами в разведку, ведь один профессиональный разведчик стоит целой армии противника», — сказал Зеленский.

На заседании обсуждались цели и задачи комитета, его главные направления работы и способы усиления разведки страны.

17 июня президент создал комитет по вопросам разведки, ликвидировав объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности. Согласно указу, это делается, чтобы «совершенствовать систему обеспечения руководства, координации и контроля за деятельностью разведывательных органов Украины».

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