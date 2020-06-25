Памфилова назвала попытки проголосовать дважды провокациями

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией ситуацию с двойным голосованием журналиста «Дождя» Павла Лобкова.

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», - цитирует ее «Интерфакс».

Ранее в Центризбиркоме заявили, что со стороны члена комиссии по голосованию, который допустил подобную ситуацию, можно констатировать проявление «человеческого фактора».

Что же касается самих провокаторов, то им напомнили об ответственности за подобные действия.