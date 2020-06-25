Голоса москвичей, пытавшихся голосовать онлайн и очно, учтут лишь один раз

На данный момент известно лишь о двух случаях, когда москвичи, ранее подавшие заявку на электронное голосование, попытались проголосовать на традиционных участках.

Как передает ТАСС, об этом в четверг заявил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

К тем членам комиссий, которые по ошибке выдали таким гражданам бюллетени, примут дисциплинарные меры, уточнил он.

По словам Ермолова, речь идет о подобных инцидентах на участках № 1958 в Орехово-Борисово Южном и № 141 в Тверском районе.

«Гражданин Павел Лобков уже проголосовал электронно, его голос в онлайн-системе учтен. У Василия Вайнсенберга остается возможность проголосовать электронно до 20:00 30 июня, либо он может сделать это очно на традиционном участке 1 июля», — подчеркнул Ермолов.

Ермолов напомнил, что «в отношении провокаторов, которые пытаются проголосовать дважды, предусмотрены административная и уголовная ответственность».

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