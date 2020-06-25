Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
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Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент «Газеты.ru».
«Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.
Как передает корреспондент «Газеты.ru», на момент написания новости флаг все еще находился на здании американского посольства.
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