Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг

Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент «Газеты.ru».

«Мы из Кремля не видим здания американского посольства, но наверняка это видит наше Министерство иностранных дел», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что любые проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в России по закону недопустимы.

Как передает корреспондент «Газеты.ru», на момент написания новости флаг все еще находился на здании американского посольства.

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