Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы. Тем более те, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков.
Он добавил, что 24 июня у главы РФ Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко не было возможности обстоятельно обсудить тему выборов в республике.
Ранее Лукашенко заявил, что в интернете распространяются фейки о деятельности властей Белоруссии за деньги со стороны «кукловодов» из России и Польши.
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