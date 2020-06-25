Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в белорусские выборы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в электоральные процессы в других государствах, особенно в Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы. Тем более те, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков.

Он добавил, что 24 июня у главы РФ Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко не было возможности обстоятельно обсудить тему выборов в республике.

Ранее Лукашенко заявил, что в интернете распространяются фейки о деятельности властей Белоруссии за деньги со стороны «кукловодов» из России и Польши.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко: идет вмешательство извне в наши выборы и внутренние дела

— Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его