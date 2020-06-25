Премьер Косово отказался от переговоров с Сербией в США

Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Авдулах Хоти сообщил, что отказался от участия в переговорах с руководством Сербии в Соединенных Штатах 27 июня. Об этом Хоти написал на своей странице в Twitter.

«В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых обвинений специальной прокуратуры я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разбираться с ситуацией», — объяснил Хоти.

Ранее специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах. После этого Тачи отменил свой визит в Вашингтон 27 июня.

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