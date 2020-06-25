Украина выдвинула протест из-за проведения парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения парада Победы на территории Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Украины.

В документе власти страны заявили, что проведение парада приводит к «эскалации напряженности в украинско-российских отношениях».

24 июня торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошли в Севастополе, Керчи и Симферополе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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