Израильские военные остановили колонну с премьером Палестины

Военные Израиля не дали проехать в Иорданской долине колонне автомобилей, где находились премьер-министр Палестины Мохаммед Штайе и министры его правительства, передает палестинское издание Al-Quds.

По данным газеты, колонна со Штайе направлялась в деревню Фасаиль на заседание палестинского правительства по обсуждению противодействия планам Израиля по аннексии Иорданской долины.

После того как колонну остановили, израильские премьер и министры вышли из машин и отправились в деревню пешком, говорится в материале.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 1 июля в рамках «сделки века» произойдет распространение израильского суверенитета на территории еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

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