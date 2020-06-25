О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в «актив и колонию». Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.

Он добавил, что данный план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций.

Депутат добавил, что процесс по уничтожению страны уже запущен.

«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — сказал Кива.

По его словам, средства на реализацию плана поступают через похищение людей, рэкит и уничтожение бизнеса.

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