О плане по уничтожению Украины рассказал депутат Рады
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о плане по уничтожению страны через превращение ее в «актив и колонию». Соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Он добавил, что данный план будет реализовываться через агрессивные акции националистических и праворадикальных организаций.
Депутат добавил, что процесс по уничтожению страны уже запущен.
«Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах», — сказал Кива.
По его словам, средства на реализацию плана поступают через похищение людей, рэкит и уничтожение бизнеса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Саакашвили предрек Украине голод из-за кризиса
— Саакашвили предупредил об опасности «балканизации» Украины
— Депутат Рады заявил, что экономику Украины ждет тяжелая депрессия