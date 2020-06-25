Мадуро рассказал о готовности провести референдум по свое отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности провести референдум в стране по факту своей отставки. Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления, трансляция которого велась в Twitter.

По его словам, референдум может пройти в 2022 году.

Политик добавил, что для его проведения необходимо собрать определенное количество подписей, которое он планирует на 10 января 2022 года. Президент подчеркнул, что сторонники идеи о проведении референдума «об отзыве мандата президента Мадуро» могут «выйти на улицы и собрать подписи граждан».

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.