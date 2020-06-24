В Турции предложили признать Крым российским

Турецкая партия Vatan («Родина») представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, в котором Крым признается российским, пишет РИА «Новости».

«Наиболее важной особенностью Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира является его целостность. Этот план основан на укреплении оси сотрудничества между Турцией и Россией», — сказал глава бюро международных отношений партии Семих Корай.

Среди других пунктов: ликвидация баз США и НАТО в регионе, признание Абхазии и Северного Кипра, поддержка территориальной целостности Азербайджана и Сирии, а также прекращение американского вмешательство в Ливии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали это решение. Украина продолжает считать Крым своей оккупированной территорией.