Суд в США постановил закрыть дело экс-советника Трампа Майкла Флинна

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил прекратить дело экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, передает CNBC.

Решение апелляционного суда было принято в ответ на запрос адвокатов Флинна.

Дело против Флинна было одним из основных составляющих «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.

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