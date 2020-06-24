Суд в США постановил закрыть дело экс-советника Трампа Майкла Флинна
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Апелляционный суд в Вашингтоне постановил прекратить дело экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, передает CNBC.
Решение апелляционного суда было принято в ответ на запрос адвокатов Флинна.
Дело против Флинна было одним из основных составляющих «российского расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера.
Ранее Флинн признался в дезинформации ФБР о контактах с послом России в США (тогда им был Сергей Кисляк. – прим. ред.), а также о деловых связях с Турцией.
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