Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook, что испытал невероятные эмоции во время парада Победы в Москве.

«Невероятные ощущения, когда стоите на Красной площади, а сербские военные маршируют. Тем, что я указал на сердце, я хотел показать, насколько я люблю сербский флаг, армию и Сербию. Это особенное ощущение», — поделился сербский лидер.

Вучич приехал на парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В этом году в параде поучаствовали 75 сербских военных.

Ранее 24 июня состоялся парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за коронавируса. На празднование приехали главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

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