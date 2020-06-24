Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кung flu»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. Об этом сообщает Daily Mail.

Он заявил, что у коронавируса есть разные имена, среди которых «Ухань» или «Кung flu», что переводится как «Кунг грипп».

Об этом он сказал на предвыборном митинге в штате Аризона.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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