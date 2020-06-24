Северная Корея начала демонтаж громкоговорителей на границе

Северная Корея приступила к демонтажу пропагандистских громкоговорителей на границе, передает Yonhap News Agency со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что КНДР повторно устанавливает в нескольких точках демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей пропагандистские громкоговорители, которые ранее были демонтированы согласно договоренностям между государствами.

Позже стало известно, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Юга.

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