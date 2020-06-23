Болтон заявил, что ему жаль Помпео из-за его «политической привязки» к Трампу

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил о «политической привязке» госсекретаря Соединенных Штатов Америки к нынешнему американскому лидеру, передает Mediate.

Ранее Помпео сравнил публикацию книги Болтона с действиями бывшего сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. Экс-советник заверил, что у него с Помпео имеются существенные разногласия. По словам Болтона, американский Госдеп «был лучшим из лучших» в правительстве в том, что касается утечки информации.

«Он склоняется в сторону того, чтобы связать свое политическое будущее с Трампом. Я думаю, что это то, что он продолжает делать. Мне жаль его за это», — сказал Болтон.

23 июня вышли мемуары бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в которых он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.

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