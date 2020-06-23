Лукашенко прибыл в Москву для участия в параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву, чтобы в среду, 24 июня, поприсутствовать на параде Победы в Москве, передает «БелТА».

Как сообщается, белорусский борт номер один уже совершил посадку во Внуково.

Ранее стало известно, что 24 июня Александр Лукашенко вместе со своими сыновьями посетит парад Победы на Красной площади в Москве.

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