Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы 24 июня в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой 24 июня в Москве, передает «Интерфакс» сообщение МИД РФ.

«24 июня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Лаврова с главой МИД Венесуэлы Арреаса», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД также отметили, что Хорхе Арреасой будет представлять свою страну на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади.

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