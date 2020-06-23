Экс-президент Киргизии Атамбаев приговорен к лишению свободы по делу о коррупции

Адвокат Сергей Слесарев заявил, что бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев осужден по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что суд Первомайского района Бишкека приговорил его к лишению свободы сроком на одиннадцать лет и два месяца.

До этого экс-президент Киргизии был арестован 9 августа прошлого года по обвинению в убийстве заместителя командира спецподразделения «Альфа» Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Усенбека Ниязбекова.

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