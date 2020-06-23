Памфилова отчиталась о 3,7 млн заявках на голосование по месту пребывания

Центризбирком принял уже более 3,7 млн заявок о голосовании по конституции по месту пребывания, передает во вторник ТАСС.

Еще в воскресенье завершился период приема заявлений о голосовании по месту нахождения, напомнила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«По итогам в списки участников голосования по месту нахождения включено 3 767 293 человека», — уточнила она.

Памфилова подчеркнула, что россияне, подавшие заявления о голосовании по месту нахождения, автоматически исключаются из списка участников голосования по месту регистрации.

Что же касается голосования за рубежом, то там к настоящему моменту, по данным руководителя ЦИК, проголосовали уже порядка 2 тыс. россиян.