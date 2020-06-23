Болтон: Трамп считал, что разведка должна заранее знать обо всех инцидентах

Президент США Дональд Трамп полагал, что американская разведка должна заранее знать обо всех крупных инцидентах в мире, рассказывает бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», пишет РИА «Новости».

В книге Болтон рассказывает, как после атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе в 2019 году Трамп удивился, узнав об инциденте, почему об этом нельзя было узнать заранее.

«Я объяснил, как уже много раз объяснял до того, что мы не всеведущи и что я буду держать его в курсе событий», — пишет Болтон.

В тот же день в разговоре с госсекретарем Майком Помпео Трамп снова спросил, почему разведка не знала о нападении заранее.

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