Болтон: Трамп хотел отменить санкции против России за инцидент в Солсбери

Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные после инцидента в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Об этом сообщает РИА «Новости».

Болтон отмечает, что Трамп вообще возражал против санкций. Он окончательно утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до окончания саммита.

«Когда (саммит в) Хельсинки завершился, Госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их», — вспоминает Болтон.

Спустя часы Трамп немного успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки. Он даже попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить (главе МИД РФ Сергею Лаврову) и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции.

Болтон вспоминает, что не уверен, состоялся ли тогда тот звонок.

В марте 2018 года в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению.

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